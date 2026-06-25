エレコムがロジクールを追う、26年5月に売れたトラックボールマウスTOP10

実売データ

2026/06/25 18:00

　「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、トラックボールマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール
M575SPGR（ロジクール）

2位　ERGO M575SP オフホワイト + ブルーボール
M575SPOW（ロジクール）

3位　ERGO M575SP ブラック + シルバーボール
M575SPBK（ロジクール）

4位　Bluetooth5.0トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラック
M-IT11BRBK（エレコム）

5位　MX ERGO S
MXTB2（ロジクール）

6位　2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラック
M-IT11DRBK（エレコム）

7位　DEFT ワイヤレストラックボール(人差し指操作タイプ)
M-DT2DRBK（エレコム）

8位　ワイヤレストラックボール(人差し指・中指操作タイプ)
M-HT1DRBK（エレコム）

9位　2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン 人工ルビーモデル ブラック
M-IT10DRBK（エレコム）

10位　ワイヤレストラックボール(左手・親指操作タイプ)
M-XT4DRBK（エレコム）
 
ERGO M575SP
グラファイト + ブルーボール


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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