エレコムがロジクールを追う、26年5月に売れたトラックボールマウスTOP10

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、トラックボールマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール
M575SPGR（ロジクール）
2位 ERGO M575SP オフホワイト + ブルーボール
M575SPOW（ロジクール）
3位 ERGO M575SP ブラック + シルバーボール
M575SPBK（ロジクール）
4位 Bluetooth5.0トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラック
M-IT11BRBK（エレコム）
5位 MX ERGO S
MXTB2（ロジクール）
6位 2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラック
M-IT11DRBK（エレコム）
7位 DEFT ワイヤレストラックボール(人差し指操作タイプ)
M-DT2DRBK（エレコム）
8位 ワイヤレストラックボール(人差し指・中指操作タイプ)
M-HT1DRBK（エレコム）
9位 2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン 人工ルビーモデル ブラック
M-IT10DRBK（エレコム）
10位 ワイヤレストラックボール(左手・親指操作タイプ)
M-XT4DRBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール
M575SPGR（ロジクール）
2位 ERGO M575SP オフホワイト + ブルーボール
M575SPOW（ロジクール）
3位 ERGO M575SP ブラック + シルバーボール
M575SPBK（ロジクール）
4位 Bluetooth5.0トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラック
M-IT11BRBK（エレコム）
5位 MX ERGO S
MXTB2（ロジクール）
6位 2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラック
M-IT11DRBK（エレコム）
7位 DEFT ワイヤレストラックボール(人差し指操作タイプ)
M-DT2DRBK（エレコム）
8位 ワイヤレストラックボール(人差し指・中指操作タイプ)
M-HT1DRBK（エレコム）
9位 2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン 人工ルビーモデル ブラック
M-IT10DRBK（エレコム）
10位 ワイヤレストラックボール(左手・親指操作タイプ)
M-XT4DRBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。