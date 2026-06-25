エレコムがロジクールを追う、26年5月に売れたトラックボールマウスTOP10

ERGO M575SP

グラファイト + ブルーボール

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、トラックボールマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ERGO M575SP グラファイト + ブルーボールM575SPGR（ロジクール）2位 ERGO M575SP オフホワイト + ブルーボールM575SPOW（ロジクール）3位 ERGO M575SP ブラック + シルバーボールM575SPBK（ロジクール）4位 Bluetooth5.0トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラックM-IT11BRBK（エレコム）5位 MX ERGO SMXTB2（ロジクール）6位 2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラックM-IT11DRBK（エレコム）7位 DEFT ワイヤレストラックボール(人差し指操作タイプ)M-DT2DRBK（エレコム）8位 ワイヤレストラックボール(人差し指・中指操作タイプ)M-HT1DRBK（エレコム）9位 2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン 人工ルビーモデル ブラックM-IT10DRBK（エレコム）10位 ワイヤレストラックボール(左手・親指操作タイプ)M-XT4DRBK（エレコム）