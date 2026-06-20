moto g66j 5Gが浮上　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/6/20

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月8日～14日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）2位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）3位 A5 5G(au)（OPPO）4位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）6位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）7位 arrows We2 F-52E（FCNT）8位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）9位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）10位 かんたんスマホ4（ZTE）