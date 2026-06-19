iPhone 17が連続首位　スマホシリーズ別人気ランキングTOP10　2026/6/19

iPhone 17

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月8日～14日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 17e（アップル）3位 Pixel 10a（Google）4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）5位 Galaxy S26（SAMSUNG）6位 iPhone 17 Pro（アップル）7位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）8位 A5 5G（OPPO）9位 Xperia 10 VII（ソニー）10位 iPhone 16（アップル）