シリーズ別でiPhone 17が首位に　キャリアフリースマホ人気ランキングTOP10　2026/6/17

実売データ

2026/06/17 07:30

　「BCNランキング」2026年6月1日～7日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 17（アップル）

2位　iPhone 17e（アップル）

3位　Galaxy A25 5G（SAMSUNG）

4位　iPhone 17 Pro（アップル）

5位　Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）

6位　Reno13 A（OPPO）

7位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

8位　AQUOS sense10（シャープ）

9位　Xperia 10 VII（ソニー）

10位　iPhone 17 Pro Max（アップル）
 
iPhone 17


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