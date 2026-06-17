シリーズ別でiPhone 17が首位に　キャリアフリースマホ人気ランキングTOP10　2026/6/17

iPhone 17

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月1日～7日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 17e（アップル）3位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）4位 iPhone 17 Pro（アップル）5位 Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）6位 Reno13 A（OPPO）7位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）8位 AQUOS sense10（シャープ）9位 Xperia 10 VII（ソニー）10位 iPhone 17 Pro Max（アップル）