エレコムとマクセルの競争激化 半固体モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2026/6/16
実売データ
2026/06/16 12:00
「BCNランキング」2026年6月1日～7日の日次集計データによると、半固体モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラック
DE-C86-10000BK（エレコム）
2位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB10000WH（マクセル）
3位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイト
DE-C86-10000WH（エレコム）
4位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブルー
DE-C86-10000BU（エレコム）
5位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB10000BK（マクセル）
5位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB5000WH（マクセル）
7位 SMARTCOBY TRIO 67W SS ブラック
CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK（CIO）
8位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ピンク
DE-C86-10000PN（エレコム）
9位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ホワイト
DE-C84-10000WH（エレコム）
10位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB5000BK（マクセル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラック
DE-C86-10000BK（エレコム）
2位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB10000WH（マクセル）
3位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイト
DE-C86-10000WH（エレコム）
4位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブルー
DE-C86-10000BU（エレコム）
5位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB10000BK（マクセル）
5位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB5000WH（マクセル）
7位 SMARTCOBY TRIO 67W SS ブラック
CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK（CIO）
8位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ピンク
DE-C86-10000PN（エレコム）
9位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ホワイト
DE-C84-10000WH（エレコム）
10位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB5000BK（マクセル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。