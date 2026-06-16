名古屋圏でGalaxyが売れてる Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/6/16
「BCNランキング」2026年6月1日～7日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
2位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
3位 A5 5G(au)（OPPO）
4位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）
5位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
6位 かんたんスマホ4（ZTE）
7位 Pixel 10a 128GB(SoftBank)（Google）
8位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
9位 A5 5G(UQ mobile)（OPPO）
10位 Galaxy A57 5G SC-54G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
2位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
3位 A5 5G(au)（OPPO）
4位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）
5位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
6位 かんたんスマホ4（ZTE）
7位 Pixel 10a 128GB(SoftBank)（Google）
8位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
9位 A5 5G(UQ mobile)（OPPO）
10位 Galaxy A57 5G SC-54G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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