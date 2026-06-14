大阪圏でXiaomi 17T Proが首位に　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/6/14

実売データ

2026/06/14 09:00

　「BCNランキング」2026年6月1日～7日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Xiaomi 17T Pro 256GB（Xiaomi）

2位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

3位　AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）

4位　AQUOS wish5（シャープ）

5位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

6位　Reno13 A（OPPO）

7位　A5 5G(au)（OPPO）

8位　AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）

8位　moto g05（Motorola Mobility）

10位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）
 
Xiaomi 17T Pro 256GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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