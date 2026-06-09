アップルが2カ月連続でTOP5独占、26年5月に売れたタブレット端末TOP10

実売データ

2026/06/09 18:00

　「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、タブレット端末（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）

2位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(3rd)（アップル）

3位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(3rd)（アップル）

4位　11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）

5位　iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）

6位　LUCA Tablet（TE08D1M64）（アイリスオーヤマ）

7位　LUCA Tablet（TE10D1M64）（アイリスオーヤマ）

8位　LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）

9位　Galaxy Tab A11+（SM-X230NZAAXJP）（SAMSUNG）

10位　11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB(6th)（アップル）
 
11インチiPad Wi-Fi 128GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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