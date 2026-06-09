エレコムが1位と2位を獲得　半固体モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2026/6/9

実売データ

2026/06/09 12:00

　「BCNランキング」2026年5月25日～31日の日次集計データによると、半固体モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイト
DE-C86-10000WH（エレコム）

2位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラック
DE-C86-10000BK（エレコム）

3位　半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB10000WH（マクセル）

4位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB10000BK（マクセル）

5位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブルー
DE-C86-10000BU（エレコム）

6位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CSSB5000WH（マクセル）

7位　PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CSSB5000BK（マクセル）

8位　半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ピンク
DE-C86-10000PN（エレコム）

9位　ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ホワイト
DE-C84-10000WH（エレコム）

10位　SMARTCOBY TRIO 67W SS ブラック
CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK（CIO）
 
半固体モバイルバッテリー
(10000mAh/35W)ホワイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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