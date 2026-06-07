アップルが再び1位・2位独占、26年5月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10

実売データ

2026/06/07 18:00

　「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）

2位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）

3位　REDMI Buds 8 Lite
M2539E1（Xiaomi）

4位　AirPods 4
MXP63J/A（アップル）

5位　Soundcore P40i
A3955N_1（Anker）

6位　Soundcore Liberty 5
A3957N_1（Anker）

7位　Soundcore P30i
A3959N_1（Anker）

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット
WF-C510（ソニー）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6（ソニー）

10位　INZONE Buds
WF-G700N（ソニー）
 
AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
（MXP93J/A）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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