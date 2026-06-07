大阪圏でAQUOS sense10が連続首位　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/6/7

AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月25日～31日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）3位 A5 5G(au)（OPPO）4位 moto g05（Motorola Mobility）5位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）6位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）7位 Pixel 10a(au)（Google）8位 AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）10位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）