9カ月ぶりにアップルのTOP3独占崩れる、26年5月に売れたスマートフォンTOP10

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 Pixel 10a（Google）
4位 iPhone 16（アップル）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 Galaxy S26（SAMSUNG）
7位 A5 5G（OPPO）
8位 iPhone 17 Pro（アップル）
9位 AQUOS sense10（シャープ）
10位 Reno13 A（OPPO）
26年5月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が25年11月から7カ月連続の首位を獲得した。
3位にはGoogle「Pixel 10a」がランクイン。「iPhone 16」を逆転してTOP3入りとなった。アップルのTOP3独占が崩れるのは25年8月以来、9カ月ぶりだ。
前月11位だったシャープ「AQUOS sense10」は2ランクアップで9位に浮上。25年11月以来、6カ月ぶりのTOP10入りとなった。
前月13位だったOPPO「Reno13 A」は3ランクアップで10位に浮上。25年7月以来、10カ月ぶりのTOP10返り咲きとなる。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 Pixel 10a（Google）
4位 iPhone 16（アップル）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 Galaxy S26（SAMSUNG）
7位 A5 5G（OPPO）
8位 iPhone 17 Pro（アップル）
9位 AQUOS sense10（シャープ）
10位 Reno13 A（OPPO）
26年5月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が25年11月から7カ月連続の首位を獲得した。
3位にはGoogle「Pixel 10a」がランクイン。「iPhone 16」を逆転してTOP3入りとなった。アップルのTOP3独占が崩れるのは25年8月以来、9カ月ぶりだ。
前月11位だったシャープ「AQUOS sense10」は2ランクアップで9位に浮上。25年11月以来、6カ月ぶりのTOP10入りとなった。
前月13位だったOPPO「Reno13 A」は3ランクアップで10位に浮上。25年7月以来、10カ月ぶりのTOP10返り咲きとなる。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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