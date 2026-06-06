9カ月ぶりにアップルのTOP3独占崩れる、26年5月に売れたスマートフォンTOP10

Pixel 10a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 17e（アップル）3位 Pixel 10a（Google）4位 iPhone 16（アップル）5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）6位 Galaxy S26（SAMSUNG）7位 A5 5G（OPPO）8位 iPhone 17 Pro（アップル）9位 AQUOS sense10（シャープ）10位 Reno13 A（OPPO）26年5月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が25年11月から7カ月連続の首位を獲得した。3位にはGoogle「Pixel 10a」がランクイン。「iPhone 16」を逆転してTOP3入りとなった。アップルのTOP3独占が崩れるのは25年8月以来、9カ月ぶりだ。前月11位だったシャープ「AQUOS sense10」は2ランクアップで9位に浮上。25年11月以来、6カ月ぶりのTOP10入りとなった。前月13位だったOPPO「Reno13 A」は3ランクアップで10位に浮上。25年7月以来、10カ月ぶりのTOP10返り咲きとなる。