「Pixel 10a」が連続首位、26年5月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

Pixel 10a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 10a（Google）2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）3位 Galaxy S26（SAMSUNG）4位 A5 5G（OPPO）5位 AQUOS sense10（シャープ）6位 Reno13 A（OPPO）7位 arrows We2（FCNT）8位 AQUOS wish5（シャープ）9位 moto g05（Motorola Mobility）10位 Xperia 10 VII（ソニー）26年5月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Googleの新機種「Pixel 10a」が2カ月連続で首位を獲得した。販売台数シェアは前月よりも7.5ポイント上昇し、17.8％を記録。2位以下を引き離した。前月3位だったSAMSUNG「Galaxy A25 5G」は1ランクアップで2位に浮上した。また、同社の「Galaxy S26」も前月から1ランクアップで3位に浮上しており、2製品同時のTOP3入りを果たした。シャープが25年11月に発売した「AQUOS Sense10」は前月7位から2ランクアップで5位に浮上。同製品のTOP5入りは初めてとなる。9位にはMotorola Mobility「moto g05」がランクインした。前月12位から3ランクアップで、3カ月ぶりのTOP10入りとなった。