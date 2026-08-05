2026.8.05 18:00売れ筋速報
ウォークマンがTOP3独占、26年7月に売れた携帯オーディオTOP10
1位 ウォークマン Aシリーズ（NW-A306）（ソニー）
2位 ウォークマン Sシリーズ（NW-S313）（ソニー）
3位 ウォークマン Aシリーズ（NW-A307）（ソニー）
4位 ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ MP3プレーヤー KANA BTS（GH-KANABTS16）（グリーンハウス）
5位 MP3プレーヤー（GH-KANAUBS16）（グリーンハウス）
6位 Snowsky ECHO MINI（FiiO Electronics Technology）
7位 M21（FiiO Electronics Technology）
8位 Snowsky DISC（FiiO Electronics Technology）
9位 kana BT（GH-KANABT32）（グリーンハウス）
10位 JM21 2026（FiiO Electronics Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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ソニー(SONY) ウォークマン 32GB A300シリーズ NW-A306 : ワイヤレスでも ハイレゾワイヤレス/ストリーミング対応/LDAC・aptX (TM) HDコーデック対応/MP3プレーヤー / bluetooth/android搭載/microSD対応 タッチパネル搭載 最大36時間連続再生 360 Reality Audio再生可能モデル ブラック NW-A306 BC
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ソニー(SONY) ウォークマン Sシリーズ 4GB NW-S313 : MP3プレーヤー Bluetooth対応 最大52時間連続再生 イヤホン付属 2017年モデル ライトピンク NW-S313 PI
￥5,380
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ソニー(SONY) ウォークマン 64GB A300シリーズ NW-A307 : ワイヤレスでも ハイレゾワイヤレス対応/ストリーミング対応/LDAC・aptX (TM) HDコーデック対応/MP3プレーヤー / bluetooth/android搭載/microSD対応 タッチパネル搭載 最大36時間連続再生 360 Reality Audio再生可能モデル ブラック NW-A307 BC
￥49,385
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