JBLが上位4位まで獲得　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/8/5

JBL Charge 6 Black

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月20日～26日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Charge 6 BlackJBLCHARGE6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）3位 JBL Go 5 BlackJBLGO5BLKJN（ハーマンインターナショナル）4位 JBL Horizon 3 with FM BlackJBLHORIZON3BLKJN（ハーマンインターナショナル）5位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）6位 JBL Flip 7 Funky BlackJBLFLIP7BLKO（ハーマンインターナショナル）7位 JBL Charge 6 Black and OrangeJBLCHARGE6BLKO（ハーマンインターナショナル）8位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）9位 JBL Grip BlackJBLGRIPBLK（ハーマンインターナショナル）10位 SoundCore 2 ブラックA3105017（Anker）