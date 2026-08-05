2026.8.05 07:30売れ筋速報
「AQUOS 4K」連続首位 4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2026/8/5
「BCNランキング」2026年7月20日～26日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
2位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
3位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
4位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
5位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）
7位 全自動DIGA
DMR-4X403（パナソニック）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
2位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
3位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
4位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
5位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）
7位 全自動DIGA
DMR-4X403（パナソニック）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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