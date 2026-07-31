2026.7.31 12:00売れ筋速報
富士通「FMV Note A」が好調 ノートPC人気ランキングTOP10 2026/7/31
「BCNランキング」2026年7月20日～26日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
3位 LAVIE N16 オリーブグリーン
N1675/LAE（NEC）
4位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1655/LAL（NEC）
5位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
6位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1675/LAL（NEC）
7位 ROG Xbox Ally X
RC73XA-Z2E24G1T（ASUS）
8位 LAVIE N16 パールホワイト
N1675/LAW（NEC）
9位 MacBook Neo 256GB インディゴ
MHFF4J/A（アップル）
10位 MacBook Neo 512GB インディゴ
MHFG4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
3位 LAVIE N16 オリーブグリーン
N1675/LAE（NEC）
4位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1655/LAL（NEC）
5位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
6位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1675/LAL（NEC）
7位 ROG Xbox Ally X
RC73XA-Z2E24G1T（ASUS）
8位 LAVIE N16 パールホワイト
N1675/LAW（NEC）
9位 MacBook Neo 256GB インディゴ
MHFF4J/A（アップル）
10位 MacBook Neo 512GB インディゴ
MHFG4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～20位）】（毎週木曜日更新） 特別価格の1万円引き！ 約714gでどこでももう1画面 「DIGI＋15.6インチワイヤレス モバイルディスプレイ」発売 PC・スマホ 両方の画面を一度に見たい！モニター横にスマホを並べられるホルダーがサンワサプライから登場
外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ ノートPC 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=147
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10