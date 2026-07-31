2026.7.31 07:30売れ筋速報
Galaxy S26が3位に浮上 スマホ人気ランキングTOP10 2026/7/31
「BCNランキング」2026年7月20日～26日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 Galaxy S26（SAMSUNG）
4位 Pixel 10a（Google）
5位 iPhone 16（アップル）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 arrows We3（FCNT）
8位 iPhone 17 Pro（アップル）
9位 A5 5G（OPPO）
10位 Reno13 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 Galaxy S26（SAMSUNG）
4位 Pixel 10a（Google）
5位 iPhone 16（アップル）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 arrows We3（FCNT）
8位 iPhone 17 Pro（アップル）
9位 A5 5G（OPPO）
10位 Reno13 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ スマートフォン 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=167
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