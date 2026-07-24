2026.7.24 12:00売れ筋速報
富士通「FMV Note A A53-K3」が売れてる ノートPC人気ランキングTOP10 2026/7/24
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
3位 Ideapad Slim 3 Gen 10
83K7011PJP（レノボ・ジャパン）
4位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1655/LAL（NEC）
5位 LAVIE N16 オリーブグリーン
N1675/LAE（NEC）
6位 MacBook Neo 512GB インディゴ
MHFG4J/A（アップル）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MDHE4J/A（アップル）
8位 Ideapad Slim 3 Gen 10
83K9003JJP（レノボ・ジャパン）
9位 Wind U160 DX ブリリアントブラック
U160DX-406JP（MSI）
10位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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【整備済み品】 オフィス付き ノートパソコン FMV Note A A53-K3 16.0インチ WUXGA intel Core i5 1335U メモリ 16GB DDR5 SSD 256GB DVDスーパーマルチ WIndows11 有線 無線LAN WEBカメラ テンキー付き ノート PC ブライトブラック FUJITSU FMVA53K3BA
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