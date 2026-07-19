2026.7.19 09:00売れ筋速報
大阪圏でAQUOS sense10が売れてる Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/7/19
「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
2位 AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）
3位 arrows We3 F-52G（FCNT）
4位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
5位 A5 5G(au)（OPPO）
6位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
7位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
8位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）
9位 nubia S2（ZTE）
10位 arrows We3 FCG04（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
2位 AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）
3位 arrows We3 F-52G（FCNT）
4位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
5位 A5 5G(au)（OPPO）
6位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
7位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
8位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）
9位 nubia S2（ZTE）
10位 arrows We3 FCG04（FCNT）
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
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