Galaxy Tabが浮上　タブレット人気ランキングTOP10　2026/7/18

Galaxy Tab A11+

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位 Galaxy Tab A11+SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）3位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）4位 Lenovo TabZAEH0063JP（レノボ・ジャパン）5位 Xiaomi Pad mini 8G+256G グレーXiaomi Pad mini 8G+256G グレー（Xiaomi）6位 Galaxy Tab S10 Lite グレーSM-X400NZAAXJP（SAMSUNG）7位 REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB グラファイトグレーREDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB グラファイトグレー（Xiaomi）8位 REDMI Pad 2 9.7 4GB+64GB グラファイトグレーREDMI Pad 2 9.7 4GB+64GB グラファイトグレー（Xiaomi）9位 LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NEC）10位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエローMD4D4J/A（アップル）