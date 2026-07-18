2026.7.18 12:00売れ筋速報
Galaxy Tabが浮上 タブレット人気ランキングTOP10 2026/7/18
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
2位 Galaxy Tab A11+
SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）
3位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
4位 Lenovo Tab
ZAEH0063JP（レノボ・ジャパン）
5位 Xiaomi Pad mini 8G+256G グレー
Xiaomi Pad mini 8G+256G グレー（Xiaomi）
6位 Galaxy Tab S10 Lite グレー
SM-X400NZAAXJP（SAMSUNG）
7位 REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB グラファイトグレー
REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB グラファイトグレー（Xiaomi）
8位 REDMI Pad 2 9.7 4GB+64GB グラファイトグレー
REDMI Pad 2 9.7 4GB+64GB グラファイトグレー（Xiaomi）
9位 LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
10位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB （Wi-Fi）｜AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜11.0インチ｜128GB(最大2TB拡張)｜バッテリー7,040mAh｜477.0g｜Android｜SM-X230NZAAXJP
￥39,497
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