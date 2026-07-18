Galaxy S26が首位に　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/7/18

Galaxy S26 256GB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データによると、Androidスマートフォン機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy S26 256GB（SAMSUNG）2位 arrows We3 F-52G（FCNT）3位 A5 5G(au)（OPPO）4位 Reno13 A（OPPO）5位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）6位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）7位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）8位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）9位 Galaxy S26 512GB（SAMSUNG）10位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）