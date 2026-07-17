富士通が上位3位を独占　ノートPC人気ランキングTOP10　2026/7/17

FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）3位 FMV Note U U59-L1FMVU59L1BA（富士通）3位 LAVIE N16 ネイビーブルーN1655/LAL（NEC）5位 Ideapad Slim 3 Gen 1083K9003JJP（レノボ・ジャパン）6位 LAVIE N16 オリーブグリーンN1675/LAE（NEC）7位 LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）8位 Wind U160 DX ブリリアントブラックU160DX-406JP（MSI）9位 MacBook Neo 512GB インディゴMHFG4J/A（アップル）10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイトMDHE4J/A（アップル）