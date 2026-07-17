2026.7.17 07:30売れ筋速報
iPhone 17が連続首位 スマホ人気ランキングTOP10 2026/7/17
「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone Air（アップル）
3位 iPhone 17e（アップル）
4位 Galaxy S26（SAMSUNG）
5位 Pixel 10a（Google）
6位 iPhone 17 Pro（アップル）
7位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 arrows We3（FCNT）
9位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
10位 Galaxy S26 Ultra（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone Air（アップル）
3位 iPhone 17e（アップル）
4位 Galaxy S26（SAMSUNG）
5位 Pixel 10a（Google）
6位 iPhone 17 Pro（アップル）
7位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 arrows We3（FCNT）
9位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
10位 Galaxy S26 Ultra（SAMSUNG）
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 スマートフォン 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=167
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