2026.7.13 12:00売れ筋速報
上位5位までバッファローが獲得 無線LANルーター人気ランキングTOP10 2026/7/13
1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 2401+573Mbps AirStation
WSR-3000AX4L（バッファロー）
3位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
WSR-1500AX2L（バッファロー）
4位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ホワイト
WSR3600BE4P-WH（バッファロー）
5位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-5400AX6P-BK（バッファロー）
6位 Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）
7位 Wi-Fi 6 1201+300Mbps 1Gルーター
WRC-X1500GS2-B（エレコム）
8位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）
9位 Aterm 7200D8BE
PA-7200D8BE（NEC）
10位 Aterm 3000D4AX
PA-3000D4AX（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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