2026.7.14 09:00売れ筋速報
JBLとDENONのどっちを選ぶ？ ホームシアターシステム人気ランキングTOP10 2026/7/14
1位 JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE
JBLSB580AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
2位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）
3位 Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）
4位 レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）
5位 BRAVIA Theatre Bar 7
HT-A7100（ソニー）
6位 BRAVIA Theatre Bar 8
HT-A8000（ソニー）
7位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
8位 JBL Bar 300MK2
JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
9位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ハーマンインターナショナル）
10位 レグザサウンドシステム
TS216G（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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JBL CINEMA SB580 All-in-One サウンドバー/ドルビーアトモス対応/サブウーファー内蔵3.1ch/HDMIケーブル付属/センターチャンネルスピーカー搭載/200W/eARC対応/ブラック JBLSB580AIOBLKJN
￥23,000
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【Denon】デノン サウンドバー【DHT-S218K ブラック】デュアルサブウーハー内蔵 立体音響技術Dolby Atmos & ロスレスオーディオ対応【VGP テレビシアター大賞受賞 製品】
￥26,136
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Bose TV Speaker テレビスピーカー Bluetooth 接続 59.4 cm (W) x 5.6 cm (H) x 10.2 cm (D) 2.0 kg ブラック
￥30,500
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