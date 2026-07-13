2026.7.13 07:30売れ筋速報
INZONE Budsが浮上 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/7/13
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 INZONE Buds グラスパープル
WF-G700N(V)（ソニー）
3位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
4位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
5位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
6位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
8位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
9位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ブラック
QuietComfort Ultra Earbuds (ダイ2セダイ) ブラック（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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