シャープ「AQUOS 4K」が売れてる　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/7/12

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月29日～7月5日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）2位 VIERATV-55Z90B（パナソニック）3位 AQUOS 4K4T-C50HN2（シャープ）4位 REGZA43M550R（TVS REGZA）5位 REGZA50M550R（TVS REGZA）6位 VIERATV-65W90B（パナソニック）7位 REGZA43Z670R（TVS REGZA）8位 AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）9位 AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）10位 BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）