2026.7.08 12:00売れ筋速報
JBLが上位3位を独占 ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/7/8
1位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL Go 5 Black
JBLGO5BLKJN（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL GO 4 ホワイト
JBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）
4位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
5位 JBL Flip 7 Funky Black
JBLFLIP7BLKO（ハーマンインターナショナル）
6位 MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）
7位 Earaku ネックスピーカー J011 ブラック
J011 ブラック（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）
8位 JBL GO 4 ファンキーブラック
JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）
9位 JBL GO 4 スウォッシュピンク
JBLGO4PINK（ハーマンインターナショナル）
10位 ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラック
SRS-ULT10(B)（ソニー）
10位 SoundCore 2 ブラック
A3105017（Anker）
10位 JBL Go 5 Blue
JBLGO5BLUJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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