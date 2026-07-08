JBLが上位3位を独占　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/7/8

JBL GO 4 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL Go 5 BlackJBLGO5BLKJN（ハーマンインターナショナル）3位 JBL GO 4 ホワイトJBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）4位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）5位 JBL Flip 7 Funky BlackJBLFLIP7BLKO（ハーマンインターナショナル）6位 MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）7位 Earaku ネックスピーカー J011 ブラックJ011 ブラック（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）8位 JBL GO 4 ファンキーブラックJBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）9位 JBL GO 4 スウォッシュピンクJBLGO4PINK（ハーマンインターナショナル）10位 ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラックSRS-ULT10(B)（ソニー）10位 SoundCore 2 ブラックA3105017（Anker）10位 JBL Go 5 BlueJBLGO5BLUJN（ハーマンインターナショナル）