2026.7.30 07:00スマホ・PC
実施拡大も検討 KDDI 新宿・池袋・上野・銀座の4店舗でモバ充の回収を実施へ
KDDIは2026年8月1日から10月31日までの期間、東京都内4店舗でモバイルバッテリーの無料回収を実施する。写真ギャラリー
実施店舗は、au Style SHINJUKU、au Style IKEBUKURO、au Style UENO、GINZA 456 Created by KDDIの4店舗。いずれもモバ充を持ち込むだけなら来店予約は不要だ。回収したモバイルバッテリーはリサイクルを行い、新たな資源として活用されるという。また、回収から運搬、リサイクルに至る一連の仕組みを検証し、実施地域の拡大を検討していくとのこと。
回収対象は、大きな破損がなく、膨張していないモバイルバッテリーのみ。通信事業者やメーカーを問わず回収し、膨張したものやモバイルバッテリー以外のリチウムイオン電池内蔵製品は対象外。
モバイルバッテリーの発火問題は認知されているものの、「どこに廃棄したらいいか分からない」という声は多い。特に、高温となるこの季節は、発火のリスクも高まるため、注意が必要だ。部屋に眠っているモバイルバッテリーがある、という人はこの機会に回収してもらうのも良いだろう。
回収してリサイクル
実施店舗は、au Style SHINJUKU、au Style IKEBUKURO、au Style UENO、GINZA 456 Created by KDDIの4店舗。いずれもモバ充を持ち込むだけなら来店予約は不要だ。回収したモバイルバッテリーはリサイクルを行い、新たな資源として活用されるという。また、回収から運搬、リサイクルに至る一連の仕組みを検証し、実施地域の拡大を検討していくとのこと。
回収対象は、大きな破損がなく、膨張していないモバイルバッテリーのみ。通信事業者やメーカーを問わず回収し、膨張したものやモバイルバッテリー以外のリチウムイオン電池内蔵製品は対象外。
モバイルバッテリーの発火問題は認知されているものの、「どこに廃棄したらいいか分からない」という声は多い。特に、高温となるこの季節は、発火のリスクも高まるため、注意が必要だ。部屋に眠っているモバイルバッテリーがある、という人はこの機会に回収してもらうのも良いだろう。
注目の記事
爆発や漏電も抑制 モバ充の「万が一」に備える耐火・耐熱ポーチが1000円で買える 壁コンセントもやるの？CIO 10年目を飾る新製品も尖りすぎ 国産充電器など多数のプロダクトが登場 スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場 660mlペットボトルと同じサイズ感 10年以上使える40000mAhバッテリーがアイリスオーヤマから登場 モバ充シェアリングのCHARGESPOT 急速充電対応モデルを導入開始 より早く充電可能に
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10