2026.7.30 07:00

スマホ・PC

実施拡大も検討 KDDI 新宿・池袋・上野・銀座の4店舗でモバ充の回収を実施へ

モバイルバッテリ・充電器

SHARE ON

　KDDIは2026年8月1日から10月31日までの期間、東京都内4店舗でモバイルバッテリーの無料回収を実施する。

回収してリサイクル

モバイルバッテリー回収のようす

　実施店舗は、au Style SHINJUKU、au Style IKEBUKURO、au Style UENO、GINZA 456 Created by KDDIの4店舗。いずれもモバ充を持ち込むだけなら来店予約は不要だ。回収したモバイルバッテリーはリサイクルを行い、新たな資源として活用されるという。また、回収から運搬、リサイクルに至る一連の仕組みを検証し、実施地域の拡大を検討していくとのこと。
 
回収周知ポスター

　回収対象は、大きな破損がなく、膨張していないモバイルバッテリーのみ。通信事業者やメーカーを問わず回収し、膨張したものやモバイルバッテリー以外のリチウムイオン電池内蔵製品は対象外。

　モバイルバッテリーの発火問題は認知されているものの、「どこに廃棄したらいいか分からない」という声は多い。特に、高温となるこの季節は、発火のリスクも高まるため、注意が必要だ。部屋に眠っているモバイルバッテリーがある、という人はこの機会に回収してもらうのも良いだろう。
写真ギャラリー
モバイルバッテリ・充電器

SHARE ON

注目の記事

爆発や漏電も抑制 モバ充の「万が一」に備える耐火・耐熱ポーチが1000円で買える 壁コンセントもやるの？CIO 10年目を飾る新製品も尖りすぎ 国産充電器など多数のプロダクトが登場 スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場 660mlペットボトルと同じサイズ感 10年以上使える40000mAhバッテリーがアイリスオーヤマから登場 モバ充シェアリングのCHARGESPOT 急速充電対応モデルを導入開始 より早く充電可能に

外部リンク

KDDI＝https://www.kddi.com/
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア