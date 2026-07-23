Web会議も動画配信もカメラ写りを自然に整える！ Elgatoのコンパクトな新型LEDライト「Key Light Air MK.2」

Key Light Air MK.2

デスクに溶け込むスリムさが魅力

省スペースでの設置が可能

SB C＆Sは、クリエーター向けデバイスブランド「Elgato（エルガト）」の新型LEDビデオライト「Key Light Air MK.2」の販売を7月24日に開始する。デスク環境に自然になじむスリムなデザインと、Web会議やライブ配信、動画撮影の映りを向上させる高品質な照明性能を兼ね備えている。価格はオープンで、実勢価格は2万5800円。Key Light Air MK.2は、15インチサイズのスリムなパネルを採用したコンパクトなLEDライト。デスクスペースを圧迫しにくく、在宅ワーク環境や配信用デスクにも違和感なく設置できる。付属のクランプ式デスクスタンドを使用することで、省スペースでの設置が可能だ。最大2100ルーメンの明るさを実現。柔らかなエッジライト照明を採用し、強い影が出にくく自然な光で被写体を照らしてくれる。明るさや色温度は自由に調整できるため、昼間の自然光に合わせたり、暖かみのある雰囲気を演出したりと、用途に応じたライティング環境が構築できる。本体にはタッチコントロールを搭載し、明るさや色温度、プリセット設定の切り替えを直感的に行うことができる。専用アプリを利用すれば、PCやスマートフォンからの遠隔操作にも対応。Elgatoの人気デバイス「Stream Deck」からもコントロールできるため、配信中や作業中でもスムーズに照明を調整できる。PCのUSB Type-Cポートはもちろん、USB Power Delivery（PD）対応のACアダプターやモバイルバッテリーからも給電できるため、設置場所の自由度が高い。また、MagSafeホルダーに対応しているほか、別売りの「Focus Grid」を装着することで光の拡散を抑えた演出も可能だ。リモート会議や動画配信の需要が高まっている中、照明環境によって顔写りや映像品質が大きく左右される。Key Light Air MK.2は、そうした課題を手軽に解決できる製品といえそうだ。