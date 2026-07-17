快適な睡眠環境をサポートするリカバリーマットレス　アスリートが愛用

リカバリーマットレス「REVERIA」が、

「千葉ベルズ」「いわてグルージャ盛岡」所属選手の睡眠を支える

「千葉ベルズ」「いわてグルージャ盛岡」所属選手にアンケートを実施

「REVERIA」使用イメージ

「千葉ベルズ」「いわてグルージャ盛岡」所属選手に対して行われた、

「REVERIA」に関するアンケート調査の結果

Terizeの、快適な睡眠環境をサポートするリカバリーマットレス「REVERIA（リヴェリア）」が、女子バレーボールチーム「千葉ベルズ」、JFL所属サッカークラブ「いわてグルージャ盛岡」の選手に愛用されている。「REVERIA」は、身体への負担を分散させて自然な寝姿勢を実現し、快適な睡眠環境づくりを支援するリカバリーマットレス。管理医療機器認証によって血行を促進して、肩や腰のコリ改善・回復をサポートし、アスリートの日々のコンディショニングや質の高い休息環境づくりに貢献している。サイズは、シングル、セミダブル、ダブルの3種類を用意しており、価格は5万9800円～7万9800円。「千葉ベルズ」は、千葉県を拠点に活動する女子バレーボールチームで、日々の練習や試合で蓄積される身体への負担を考慮して、コンディショニングの一環として「REVERIA」を利用している。「いわてグルージャ盛岡」は、岩手県をホームタウンとするJFL所属クラブ。長いシーズンを戦い抜く選手たちの、身体づくりとリカバリー環境整備の一環として、「REVERIA」を利用しているという。そんな「千葉ベルズ」および「いわてグルージャ盛岡」に所属する選手（計30名）に対して、4月22日～5月25日の期間に行われたアンケート調査では、「REVERIA」に関する「商品特徴や機能について魅力的に感じる」「効果について期待できる」という回答がどちらも100％を占めた。また、「寝心地がいい」（96.6％）、「今後も継続して使用したい」（93.3％）、「友人や家族に勧めたい」（90.0％）といった回答も高い割合に達している。なお、それぞれの設問に対して肯定的な評価（「そう思う」「ややそう思う」）を選ばなかった人でも、「そう思わない」「あまりそう思わない」といった否定的な評価はなく、すべての人が「どちらでもない」と回答した。このような結果から、「REVERIA」が競技特性の異なる女子バレーボール、サッカーのアスリートから、幅広く受け入れられていると考えられる。