サッカー・アルゼンチン代表デザインのUSBメモリーが登場、Amazonで20％オフ

Lexar Solid State Dual Drive D500

USB 3.2 Gen 1 Type-C

Elite Legends Series

アルゼンチン代表カラーを採用した特別モデル

回転式（スイベル式）デザインを採用

「Lexar（レキサー）」の日本正規販売代理店である旭東エレクトロニクスは、アルゼンチンサッカー協会（AFA）公式ライセンスを取得した特別デザインのUSBメモリー「Lexar Solid State Dual Drive D500 USB 3.2 Gen 1 Type-C Elite Legends Series（128GB）」を発売した。アルゼンチン代表をイメージしたブルーとホワイトのデザインに加え、USB Type-AとUSB Type-Cの両方に対応。価格はAmazon.co.jpで5980円。発売記念として、Amazon.co.jpで7月17日まで20％オフクーポンも配布している（なくなり次第終了）。「Elite Legends Series」は、Lexarがアルゼンチン代表チームのオフィシャルパートナーとして展開するAFA公式ライセンスコレクション。アルゼンチンを象徴するブルーとホワイトのストライプを採用し、伝説的な“背番号10”へのオマージュも込められている。サッカーファンにとっては、コレクションアイテムとしても魅力的な製品といえる。今回の製品は、USB Type-CとUSB Type-Aのデュアルコネクターを搭載している。スマートフォン（スマホ）やタブレット端末、PC、Macなどに対応している。回転式（スイベル式）デザインを採用し、使わない側の端子を保護できる。USB 3.2 Gen 1に対応し、最大読出速度が400MB／s、最大書込速度が360MB／sを実現。一般的なUSB 3.0ドライブと比較して、約4倍の高速転送を可能にしているという。スマホで撮影した写真や動画、大容量ファイルも短時間で保存できる。無料の「Lexarアプリ」に対応し、iPhoneやAndroid端末の写真や動画を自動でバックアップできるほか、iPhoneのLive Photosにも対応している。本体は高級感のあるメタルハウジングを採用。ストラップホールも備えており、バッグやキーホルダーなどに取り付けて携帯できる。新製品は、アルゼンチン代表のデザインと実用性を両立していることに加え、USB-AとUSB-Cの両対応、高速転送、自動バックアップ機能を備え、スマホやPCの容量不足対策にも役立つ。サッカーファンはもちろん、スマホの容量不足に悩むユーザーにも注目を集めそうだ。