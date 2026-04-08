老舗古本屋×J1川崎フロンターレ　「本を持ち運ぶ」専用トートバッグを製作！

川崎フロンターレ × 東京書房

コラボレーショントートバッグ

「全ニッポン古本博覧会 東京書房ブース」で200枚限定発売

全13色のカラーバリエーションを用意

東京書房は、4月16～19日の期間に東京古書会館（東京都千代田区）の3階で開催される「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」内の同社ブースにおいて、「川崎フロンターレ × 東京書房 コラボレーショントートバッグ」を200枚限定で販売する。カラーは、ナチュラル、ブラック、ネイビー、ライトグレー、イエロー、ライトピンク、ホットピンク、レッド、ライトブルー、ターコイズ、ロイヤルブルー、ライム、マスタードの13色。価格は1800円。「川崎フロンターレ × 東京書房 コラボレーショントートバッグ」は、Jリーグ・川崎フロンターレとのコラボレーションによって製作された限定オリジナルトートバッグで、「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」において初披露となる。同社は、出版不況や活字離れが叫ばれる昨今において、「本を売買する場所」から「本を楽しむライフスタイルを提案する場所」への脱却を目指している。今回の「川崎フロンターレ × 東京書房 コラボレーショントートバッグ」は、地元・川崎の川崎フロンターレと手を取り合うことで、これまで古書店に足を運ばなかったスポーツファンや若年層に対して、「お気に入りの本をバッグに詰め、スタジアムや街へ出かける」という交流の形を提案すべく製作された。川崎フロンターレの公式ロゴと東京書房のレトロなロゴを配した、知性と躍動感が同居する限定デザインで、重い専門書や図録を数冊入れても耐えられる、堅牢なキャンバス生地を採用している。