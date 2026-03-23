大人気ドール「メルちゃん」がラゾーナ川崎にやってくる！ ビックカメラで特別イベント開催

ビックカメラで特別イベント

整理券で前方エリアに入場可能 3回目は先着制

ショーは3回開催

スタンプラリーも

メルちゃんスタンプ

購入特典キャンペーン

ビックカメラグループは、ラゾーナ川崎プラザの2階「ルーファ広場」で子どもに大人気のキャラクター「メルちゃん」が登場する特別イベント「メルちゃんハッピータイム」を4月5日に開催する。ステージには、メルちゃんはもちろん、「ネネちゃん」「あおくん」「リリィちゃん」も登場。歌やダンスを披露し、会場を盛り上げる。11時と13時のショーの前方エリアでは、整理券（9時30分から配布）が必要。整理券は1階にある「ビックカメララゾーナ川崎店」のバスロータリー側入り口で配布される。15時のショーは整理券なしで参加でき、2回目終了後、そのまま入場が可能。後方エリアは自由入場のため、気軽に観覧できる。イベントと連動し、ビックカメララゾーナ川崎店では「メルちゃんスタンプラリー」も開催。3月20日～4月5日の期間、ラゾーナ川崎プラザ内3カ所のスタンプを集めると、「メルちゃんシール」がもらえる。スタンプラリーのスタートとゴールは、1階のおもちゃコーナー。シールはなくなり次第終了のため、早めの参加がおすすめだ。さらに、ビックカメラではイベント開催を記念した購入特典キャンペーンも実施している。3月20日から、メルちゃん・ポケットメルちゃんの対象商品を税込み3000円購入ごとに、「メルちゃん手ぬぐい」をプレゼント。記念品は数量限定のため、早いもの勝ちだ。同イベントは春のお出かけにぴったり。「見て・遊んで・持ち帰れる」メルちゃん尽くしの特別な一日を、家族で楽しんでみてはいかがだろうか。