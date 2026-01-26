消防法対応の「防炎タイルカーペット」がタンスのゲンから、オフィス・店舗・施設に使える

「防炎タイルカーペット」の使用イメージ

材料ラベルを取得

JFRAの「材料ラベル（青ラベル）」

消防法への対応が求められる施設だけでなく、

日常での防災対策にも役立つ

オフィスでの使用イメージ

店舗での使用イメージ

表面にはパイル生地を採用

6色、8パターンを用意

タンスのゲンは1月21日に、日本防炎協会（JFRA）の防炎認定を取得して、防炎（材料）ラベルを備えた「防炎タイルカーペット」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ベージュ、モカブラウン、アッシュグレー、ダークグレー、グレージュ、コバルトブルーの6色、およびベージュ×モカブラウン、ベージュ×アッシュグレー、ベージュ×ダークグレー、ベージュ×グレージュ、ベージュ×コバルトブルー、アッシュグレー×ダークグレー、アッシュグレー×コバルトブルー、ダークグレー×コバルトブルーの8パターン（2カラー配色は20枚、40枚、80枚のみ）。価格は、10枚（1.5畳用）が3999円、20枚（3畳用）が5999円、40枚（6畳用）が1万1800円、80枚（12畳用）が2万2999円。「防炎タイルカーペット」は、JFRAが定める防炎性能試験に適合して、「材料ラベル（青ラベル）」を取得した床材。消防法に基づく防炎基準を満たしており、施設用途での使用にも対応している。材料ラベルを取得しているので、施工現場ごとに物品ラベル（オレンジラベル）の交付申請を行うことによって、オフィスや宿泊施設などにもスムーズに導入できる。また、日常の防災対策として安全性を重視したい環境にも適している。防炎性能に加えて、第三者機関による試験でホルムアルデヒドの放散量が非常に少ないことが確認されているほか、制電加工を施しているためホコリが付着しにくく、PCや精密機器を使用するオフィス環境にも導入効果がある。オフィスや店舗、宿泊施設といった、人が集まる空間での使用を想定して開発されており、防炎性能・耐久性を兼ね備えているので、幅広いシーンで使える。表面には「パイル生地」を採用し、摩擦・水・汗・熱といった日常生活で想定される負荷に対して、4～5級以上の高い耐久性が第三者機関による試験で証明されているため、長期間安心して使用可能となっている。また、歩行時の衝撃や音を吸収してくれるので、オフィスでの足音軽減や階下への防音対策にも役立つ。1枚あたり50×50cmの大判サイズのため設置に必要な枚数が少なく、施工時間の短縮が可能になる。さらに、カッターやハサミで簡単にカットできるので、部屋の角や柱、家具の形状に合わせて無駄なく敷き詰められる。