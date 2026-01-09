段差レスでつまずき防止！タンスのゲンのスロープラグに超極厚50mmモデル

「スロープラグ」に超極厚の50mmモデルが登場

タンスのゲンは1月7日に、ラグの縁がなだらかで小さな子どもがつまずきにくい傾斜設計が特徴の「スロープラグ」に、超極厚の50mmモデルを追加して公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ミルクアイボリー、フォグベージュ、ミストグレー、チャコールグレー、セージグリーンの5色。価格は、Sサイズ（130×185cm）が7999円、Mサイズ（185×185cm）が9999円、Lサイズ（200×250cm）が1万1999円、XLサイズ（200×300cm）が1万3999円。「スロープラグ」は、高密度25Dの高反発ウレタンを使用することで、圧倒的な厚みを実現した「極厚ラグ」がベースの次世代型ラグ。縁にゆるやかな傾斜を設けた「段差レス設計」を採用しているため、子どもが走り回るリビングや、洗濯物を持って移動する家事動線、高齢者がゆっくり歩くシーンなどでもつまずきにくく、安心して使える。ロボット掃除機の走行性にも配慮し、ラグの縁でロボット掃除機が止まってしまう、ラグの上にロボット掃除機が乗り上げられないといった不便さを軽減している。一般的なラグと比較して、極厚ボリュームのあるクッション性を備えているので、マンション居住者を中心に階下への防音対策や床冷え対策のアイテムとして活躍する。今回、新たに登場した50mmモデルの「スロープラグ」は、厚みを持たせたことによって底付き感がなく、よりくつろぎやすいリビングを実現してくれる。極厚ながら、スロープ部分を約15cmの長さに設計しており、30mmモデルと比較して約2倍以上のゆるやかな傾斜を確保することによって段差を感じにくく、ロボット掃除機もスムーズに走行できる。内部には、30mmモデルと同様に25Dの高反発ウレタンを採用し、表面のフランネル生地と滑り止め付き裏地を組み合わせた3層構造とすることで、厚みに関わらず底付き感を抑えて快適なクッション性を実現した。やわらかな踏み心地と優れた耐久性を兼ね備えるとともに、高反発ウレタンが衝撃を吸収・分散するため防音性にも優れ、底冷え対策にも役立つ。表面にはフランネル生地を採用し、なめらかな手触りで年中快適に使用可能で、毛足が4mmと短いのでゴミやホコリが絡みにくく、掃除もしやすい。また、低ホルムアルデヒド基準をクリアしているため、子どもがいる家庭でも安心して使える。さらに、床暖房やホットカーペット、こたつにも対応しているので、オールシーズン使用できる。