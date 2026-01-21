130言語を瞬時に翻訳！ AI搭載ワイヤレスマウス「ThinKlick」ビックカメラで販売開始

AI搭載ワイヤレスマウス「ThinKlick」

AI翻訳もOCRもこなす「遊べるマウス」、手のひらサイズで多機能

どんなタスクもスマートにこなす

4種類のボタンを搭載している

人間工学に基づいて設計

Glotureは、音声翻訳や文字認識（OCR）など高度なAI機能を搭載した次世代ワイヤレスマウス「ThinKlick（シンクリック）」の販売を、ビックカメラ有楽町店とオンラインストア「ビックカメラ・ドットコム」で1月21日に開始した。カラーは、ブラックとホワイトの2色。価格は1万2800円。「マウス×AI」というユニークな組み合わせの新しいコンセプトの製品だ。ThinKlickは、高性能AI「Spark」を搭載。音声マイクを内蔵し、130以上の言語で音声翻訳が可能な点が特徴だ。精度は98％と高く、語学学習から海外ユーザーとのコミュニケーションまで幅広く活用できる。OCR機能にも対応していることで、印刷物や画像内の文字を簡単にデジタル化。マウスとしての自然な操作感を保ちつつ、AIアシスタントのような機能を備えている。また、AI機能をワンタッチで呼び出せる専用ボタンを搭載。翻訳やOCRを素早く実行でき、作業の流れを中断しない。さらに、最大3台のデバイスとペアリング可能で、PCやタブレット端末、スマートフォンをボタン操作で切り替えられる。2.4GHzワイヤレスとBluetooth 5.0の両方に対応しており、利用シーンに合わせた接続が可能だ。本体は人間工学に基づいて設計。約82gの軽量設計とフィット感のある形状になっている。長時間の作業でも手が疲れにくい。USB Type C充電を採用し、フル充電で長時間使用できる点もうれしいポイントだ。ThinKlickは、AI機能を日常デバイスに搭載し、翻訳・文字認識・マウス操作を一体化することで、「作業しながらAIを使う」という新しいスタイルを提案している。