縦横にスクロールできて約980日間動作する 作業がラクなバッファローのワイヤレスマウス

作業効率アップ バッファローのワイヤレスマウス

「BSMBB700シリーズ」

静音設計とさまざまな面で使えるBlueLED搭載 接続やカーソル速度もすぐに切り替え

左右にもスクロールできる

サイドボタンまで静音設計

ガラスや透明シートの上でもしっかり動きを読み取るBlueLED

手元で接続切り替え

カーソル速度もすぐに変えられる

バッファローは2月上旬から、表計算ソフトでの作業やページ閲覧に便利なワイヤレスマウス「BSMBB700シリーズ」を順次発売する。カラーはブラック、ホワイトの2色展開。新製品は、シームレスに回転する高速スクロールホイール、スクロールホイールを左右に倒すことで横スクロールも可能なチルトボタンを搭載し、作業効率を高められるワイヤレスマウス。左右のクリックボタン、サイドボタンとマウスホイールクリックボタンは全て静音スイッチを採用し、さまざまな面で使用できるBlueLEDを搭載。オフィスなどの静かな環境でも安心して使用できる。電源は単3乾電池1本。最大で約980日動作するロングライフ設計で、電池交換の頻度も少ない。接続は無線（2.4GHz）とBluetoothに対応。手元の接続先切り替えボタンから素早く切り替える仕様だ。このほか、手元では、1000／1200／1600／3200DPIの4段階に切り替えられ、カーソル速度もすぐに変更できる。本体サイズは約62×39×108mmで、重さは約80g（電池は別）。