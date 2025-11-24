急速充電対応の大容量10000mAh！サンワサプライのモバイルバッテリー

BTL-RDC44BK

PSEの技術基準に適合で安全、最大3台の機器を同時充電

計3基のUSBポートで3台までの機器を同時に充電可能

デジタル残量表示機能の搭載で、バッテリー残量がひと目でわかる

本体表面の凸凹加工

サンワサプライは11月20日に、容量1万mAhでUSB PD（Power Delivery） 20Wの急速充電に対応したモバイルバッテリー「BTL-RDC44BK」を発売した。税込価格は5940円。「BTL-RDC44BK」は、過電流、短絡、過充電、過放電といった保護機能とともに、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しており、電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合している、安全性の高いモバイルバッテリー。バッテリー容量は1万mAhで、バッテリー容量約1800mAh相当のスマートフォンなら約3.2回、約3300mAh相当のスマートフォンなら約1.7回、約7600mAh相当のタブレット端末なら約0.7回充電できる。また、USB PDの最大20W出力に対応しているため、同規格に対応した機器への急速充電も可能となっている。本体には、USB Type-C×1基、USB Type-A×2基を備えており、3台の機器を同時に充電できる。あわせて、本体にはバッテリー残量を1％刻みで表示可能な、デジタル残量表示機能も搭載する。さらに、本体表面には凸凹加工が施されており、傷が目立ちにくい。また、USB PDに対応したUSB Type-Cケーブルが付属している。そのほか、UN38.3（国連勧告輸送試験）に合格しているため、飛行機内に持ち込める。サイズは幅67×高さ96×奥行き28mmで、重さは約230g。