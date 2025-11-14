サンワサプライのブラックフライデーセール開催 10点入って5000円の限定福袋も登場

サンワサプライ 今年もブラックフライデーセールを開催

SNSプレゼントやクーポン・ポイントもらえるキャンペーンなど盛りだくさん

特設サイトで公開されたイベントの一部内容

SNSキャンペーンも開催

サンワサプライは11月14日10時から、同社の直販サイト「サンワダイレクト」で人気アイテムがお得な価格でゲットできる「ブラックフライデー」を開催する。期間は11月29日1時59分まで。サンワダイレクトのブラックフライデーでは、デスクやマウス、バッグなど人気アイテムがお得な価格となるセール、Bluetoothスピーカーやモバイルバッテリー、6個口の電源タップなど便利なアイテムが10点入った5000円の限定福袋（先着500個）の販売、クーポンがその場で当たるスクラッチクーポン、富士ホーローコラボによるプレゼントキャンぺーンを行う。また期間中は、ポイントアップや、最大1万ポイント進呈のレビュー大賞といった企画も実施する。特別企画として行われる「サンワダイレクト×富士ホーロー」のプレゼントキャンぺーンはX（旧Twitter）とInstagramで開催。Xでは、サンワダイレクト（＠sanwadirect）と富士ホーロー（＠fujihoro_japan）のX公式アカウントをフォローし、該当ポストをリポストすると、参加できる。5色から選べる折りたたみ座椅子、ソースパン（ピュアホワイト）が抽選で3人に当たる。期間は11月14日12時から11月20日まで。Instagramでは、サンワダイレクトの公式Instagramアカウントをフォロー（https://www.instagram.com/sanwadirect/）し、該当のキャンペーン投稿にいいねをすると参加可能。賞品には「10ポート一括集中スイッチ付き電源タップ」のブラック・ホワイト・ライトブラウン・ダークブラウンの各色2個ずつを用意。合計で8人に当選のチャンスがある。いずれも、欲しい座椅子・電源タップの色をコメントすると当選確率がアップする。