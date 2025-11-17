基本性能そのままに安くなったPlayStation 5 「デジタル・エディション 日本語専用」は1万7980円安く買える

PS5がさらにお買い得 新モデルは日本語専用

ディスクドライブのないデジタル・エディション 一部デザインのリニューアルも

PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月21日、同社が展開する家庭用ゲーム機 PlayStation 5（PS5）の新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」をソニーストアや家電量販店、ECサイトで発売する。希望小売価格は5万5000円で、予約を受け付けている。新製品は、日本での使用に限定したPS5。超高速SSD、3Dオーディオ、PlayStation 4との後方互換性、DualSenseワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックやアダプティブトリガーなど、PS5の体験を形づくる基本性能はそのままに、日本向けに一部の仕様をカスタマイズし、通常よりもお買い得になっているのが特徴だ。デジタル・エディションは、ディスクドライブを搭載していないタイプ。従来のデジタル・エディションと比較すると1万7980円安くなっている。825GBのSSDストレージを内蔵し、日本のPlayStation Storeで入手したダウンロード版のPS5・PS4ゲームをプレーできる。なお、別売りのディスクドライブを購入すれば、パッケージ版でも楽しめる。このほか、デザインを一部リニューアルしており、カバーがマットな質感となっている。