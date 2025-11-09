Appleのトラッキング技術「Apple DockKit」に初対応 DJIのスマホ用ジンバル最新モデル「Osmo Mobile 8」

DJIのスマホ用ジンバルに最新モデル

DJIは11月5日、スマートフォン用ジンバルの最新モデル「Osmo Mobile 8」を発売した。希望小売価格は1万8480円。新製品は、360度パン回転対応でパノラマ写真・動画が撮影でき、ローアングル撮影の操作性を向上するグリップを備えるほか、インテリジェントトラッキング機能にも対応するなど、スマホでのコンテンツ作成を快適にする機能を備えている。DJIの第7世代3軸手ブレ補正技術を採用しており、画質を維持しながら安定した映像を撮影可能だ。背面・前面カメラの切り替えも容易となり、被写体と風景を簡単に切り替えられる。また、三脚と延長ロッドが本体と一体となり、より広い視野角で、友人やペット、風景などより多くの被写体をフレームに収められるようになった。重量は370gで、動作時間は最大10時間。スマホの充電もできるので、長時間の撮影などでも活躍する。撮影を補助する役割の多機能モジュールは、マグネット式クリップデザインで、ジンバル本体に取り付けることでさまざまな効果を使用できるようになる。多機能モジュールは手のジェスチャーで操作でき、写真撮影、録画の開始・停止、トラッキングの起動、構図の調整などが可能だ。被写体のトラッキングでは、Apple DockKit、DJI Mimoアプリで利用可能なActiveTrack 7.0などに対応。なお、Apple DockKit対応はシリーズ初。多機能モジュールを取り付ければ、人物に加えて犬や猫もトラッキングできるほか、アプリのデュアルレンズブースト機能を使用するとスマホの広角レンズ、望遠レンズを使用して、複雑な環境でも被写体をトラッキングし続けられる。さらに、スマートキャプチャ機能を使用すれば、複数の被写体を検出できる。また、多機能モジュールには、8段階の明るさと8段階の色温度を調整できる補助光も搭載する。側面のホイールで調整でき、シーンに応じた照明効果を選択できる。DJI Mic 3、DJI Mic、DJI Mic Miniトランスミッターに対応したマイクレシーバーも内蔵し、クリアな音声を記録可能だ。対応アクセサリーは「DJI OM 磁気クイックリリースマウント」「Mic Miniトランスミッター」「DJI Mic 2トランスミッター」「DJI Mic 3 トランスミッター」「DJI OMグリップ式三脚」「DJI OM 8トラッキングキット」の6製品を用意している。