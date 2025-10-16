アイリスオーヤマ、最速約9分で洗濯が完了する「特急（1kg）コース」搭載の全自動洗濯機

全自動洗濯機5kg／6kg OSH fit

忙しい朝や夜遅くに帰宅後のスキマ時間で洗濯できる

「全自動洗濯機5kg／6kg OSH fit」の仕様

アイリスオーヤマは10月17日から、同社の製品としては最速となる約9分で洗濯が完了する「特急（1kg）コース」を搭載した「全自動洗濯機5kg／6kg OSH fit（オッシュ フィット）」を順次発売する。どちらも、カラーはホワイト、ブラックの2色で、価格はオープン。「全自動洗濯機5kg／6kg OSH fit」は、約1kgまでの化繊衣類を洗濯開始から脱水まで約9分で仕上げられる「特急（1kg）コース」を搭載した全自動洗濯機。従来機種（IAW-T504-W／B）では左右対称だったパルセーターの羽根を、左右非対称のウィングカーブ形状に変更することによって、洗濯槽内の衣類を効率よく内外にかくはんし、醤油やコーヒーなどの日常的な汚れもしっかり落とせる。本体デザインには、マットな質感で生活空間に馴染み、洗濯槽の中が見える透明なドアを採用しており、1人暮らし向け物件に多い玄関横の洗濯機置き場でも、周囲の環境と調和するよう設置できる。