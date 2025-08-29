冷蔵庫やお風呂の壁にピタッ 使い方いろいろ CIOのマグネット内蔵防水スピーカー

マグネットで吸着する防水スピーカー

マグネットで冷蔵庫やお風呂の壁に吸着 軽量コンパクトで2台同時接続にも対応

CIO Portable Bath Speaker

シャワーや蒸気にも強い防水規格IPX7

Qi2対応充電器に対応

コンパクトで持ち運び簡単

CIOは8月29日、マグネットで吸着する防水スピーカー「CIO Portable Bath Speaker」をCIO公式オンラインストア、一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどで発売した。カラーはブラック、ホワイトの二色で、希望小売価格は5980円。新製品は、スピーカーに内蔵されたマグネットで、浴室の壁やキッチンの冷蔵庫など金属面に簡単に設置できるスピーカー。MagSafe対応のスマホ充電器にも吸着でき、省スペースを実現しつつ、普段の空間を一瞬で音楽スポットに変えられる。防水規格は、深さ1mの水中に30分間浸しても浸水しないIPX7を取得。シャワーや蒸気に強く、浴室や洗面所、キッチンなどでも水濡れを気にせず使える。内蔵バッテリーは1800mAhで、連続再生時間は最大8時間（音量50％時）。Qi2対応充電器とUSB Type-Cケーブルによる充電に対応し、フル充電にかかる時間は有線で約120分、Qi2で180分となっている。サイズは直径70mm、高さ50mmで、重さは約160g。手のひらに収まるサイズ感で、バッグやポーチに入れて簡単に持ち運べる。なお、Amazonの公式オンラインストアでは、9月4日まで開催の「AmazonスマイルSALE」でセール価格の5380円で購入できる。