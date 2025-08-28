ハイセンス、ネット動画やゲーム・エンタメを存分に楽しめる液晶テレビ「A4Rシリーズ」を発売

「A4R」シリーズ

スマホの画面をテレビで楽しむ「スクリーンシェア」も搭載

ハイセンスジャパンは8月下旬に、従来機種と比較して明るさを向上した、ネット動画やゲーム・エンタメを存分に楽しめるフルハイビジョン／ハイビジョン液晶テレビ「A4R」シリーズを発売する。「A4R」シリーズは、パワーオンもレスポンスもアクセスも高速な「VIDAA OS」を採用している。ネット動画アプリが最初から多数インストールされているほか、観たい動画を探せる音声操作機能「VIDAA Voice」も搭載する。あわせて、各種動画配信サービスに対応するとともに、見たい動画配信をダイレクトに選べる「VODダイレクトボタン」を12個備えており、ボタンを押すとテレビの電源が自動起動するため、見たい動画を手間なく素早く楽しめる。Airplay2やAnyview Castに対応した「スクリーンシェア」機能を搭載し、Apple製デバイスやAndroid搭載端末の画面を「A4R」シリーズの大画面に映し出せるほか、ワイヤレスヘッドホンなどを接続可能なBluetooth対応で、テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができる「Bluetooth対応リモコン」が付属する。また、テレビの電源オン・オフ、音量の変更といった操作を音声で実行可能なAlexa/Homekit対応のスマートスピーカー連携機能も備えている。そのほか、FPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに適した「低遅延対応ゲームモード」を搭載し、選択している入力機器からの情報に連動して自動的に低遅延モードに切り替える「ALLM」への対応、TVSと共同開発した4Kテレビ向けの映像エンジン「HI-VIEWエンジン2K＋」の採用、部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる「おまかセンサー」の搭載、原音の持つディテールがよみがえる「オートボリューム」といった、多彩な機能を搭載する。