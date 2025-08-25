3300円で買える KEIYO ポケットに収まる軽量スリムなデジカメ 動画も撮影可能

軽量スリムなポケットデジカメが登場

ポケットサイズのデジカメ

「AN-DC004」本体

フラットな形状でシールでデコれる

手振れ補正機能つき

慶洋エンジニアリングは8月22日に、ポケットデジタルカメラ「AN-DC004」を家電量販店などで発売した。カラーは、ホワイトとブラックの2色展開で、市場想定価格は3300円。新製品は、薄さと軽さが特徴で、ポケットにすっぽり収まるデジタルカメラ。サイズは、幅約102×奥行11.5×高さ62mm、重さは約44.6g。2インチの液晶モニターとLEDライトを搭載し、暗所での撮影にも使用できる。形状は、フロントのレンズ周りがフラットになっており、シールを貼るなど、オリジナルのデザインに仕上げられるのもポイントだ。さらに、電子式の手振れ補正やタイマー機能など基本的な機能が搭載されており、デジカメ初心者でも手軽に使えるモデルとなっている。写真と動画が撮影でき、静止画はJPEG形式（16M、14M、12M、10M、8M、5M）で、動画はAVI形式（1920×1080、1280×720、640×480）となる。CMOSセンサーは1/6.95インチ（約200万画素）で、レンズは、F／2.0、f＝1.41mm。バッテリー容量は200mAhで、動作時間は、写真撮影で最大約30分、動画撮影で最大約40分。メモリーカードは、microSDカードSDXC／SDHC（Class10）に対応し最大容量は128GB。