2026.7.21 17:00

暮らしにプラス

新横浜に体験型サウナリゾート「BlueOcean」がグランドオープン

SHARE ON

　H＆Tホールディングスは7月6日に、滝や噴水ショー、雲海演出、プロジェクションマッピングなどを取り入れた体験型サウナリゾート「サウナリゾート＆スパ BlueOcean」（神奈川県横浜市）をオープンした。

「サウナリゾート＆スパ BlueOcean」のエントランス

映像・光・音・水が融合

　「サウナリゾート＆スパ BlueOcean」は、館内に海の中に迷い込んだような幻想的な海中ホールが広がり、雲に包まれる雲海岩盤浴、南国のビーチを備え、キャンプやアジアンリゾートへの旅を疑似体験できるほか、夜には光・水・音楽が融合する噴水ショーが始まる、新たな温浴体験を提案するサウナ施設。
 
館内に広がる海中ホール

　「BlueOcean」を象徴するエンターテインメントの1つである、夜に開催される噴水ショーでは、音楽が流れ始めると噴水がリズムに合わせて次々と表情を変え、プロジェクションマッピングによる大輪の花火が夜空を彩り、水と光が一体となった幻想的な空間が広がる。
 
噴水ショーのイメージ

　エンターテインメントだけでなく、サウナそのものにもこだわっており、男性用としては高温サウナ（105～110℃）、没入サウナ（75℃前後）、オートロウリュウサウナ（85℃前後）の、3種類を完備している。水風呂は16℃と8℃の2種類を用意し、刺激を求めるサウナマニアにも対応するほか、水面に映像が広がるプロジェクションマッピング水風呂、女性用の塩サウナ、プライベートな個室サウナ、男女共用エリアのフィンランド式大サウナも備える。また、スタッフによるロウリュウイベントも開催される。
 
塩サウナ
 
没入サウナ
 
共通サウナ
 
個室サウナ

　さらに館内には、それぞれ異なるアロマをテーマにした3室の岩盤浴とともに、ナノミスト技術で幻想的な雲海を生み出す「雲海岩盤浴」を用意する。雲海岩盤浴の室内には、雲の中にいるような光景が広がり、非常に細かなナノミストと光の演出が融合することで、一般的な岩盤浴とは異なる非日常の世界が生み出される。微細なミストに包まれつつ、身体をゆっくりと温められ、幻想的な空間でくつろげる。
 
森林岩盤浴
 
雲海岩盤浴

　館内にはほかにも、幻想的な「光の階段」、暗闇の中に鮮やかな世界が浮かび上がる「ブラックライトアート」を備え、毎時0分と30分には館内の壁面にてプロジェクションマッピングを上映する。また、空の旅を疑似体験する「Flightルーム」、南国の海辺を再現した「ビーチラウンジ」、都会でキャンプ気分を味わえる「キャンプビレッジ」、アジアのリゾートを旅しているかのような「アジアンビレッジ」も用意している。
 
光の階段
 
壁面でのプロジェクションマッピング上映イメージ
 
ビーチラウンジ
 
アジアンビレッジ

　あわせて、リラクゼーションと本格的なエステメニューを提供するとともに、漫画約1万5000冊、個室ボックス、リクライナーなども用意しているため、短時間から1日を通した滞在まで、さまざまなスタイルに対応する。8月には、タイ、ベトナム、バリ、ハワイ、沖縄をテーマにした多国籍ビュッフェレストランのオープンも予定している。
 
多国籍ビュッフェレストランのオープンも予定

　そのほか、芸能プロダクションとのネットワークを活かして、アーティストによるライブやショーといったリアルなエンターテインメントも展開していく。

　24時間営業で、定休日はなし。15歳以上の税別の入館料金は、平日が1750円、特定日と土日祝は2050円。

SHARE ON

注目の記事

「猛暑日」の基準を上回る暑い日は、今年から「酷暑日」に 日本初「トラムサウナ」　大井町駅直結「OIMACHI TRACKS」内にオープン 月額330円で温泉やサウナがお得に、コスパ最強のサブスク「おふろパス」スタート カシオ、サウナー専用腕時計「サ時計」の一般販売を開始 大阪の220軒の銭湯に対応したアプリ「銭湯行くよ」

外部リンク

「サウナリゾート＆スパ BlueOcean」＝https://blueocean.homepage.jp/
前の記事 次の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア