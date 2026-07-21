新横浜に体験型サウナリゾート「BlueOcean」がグランドオープン

「サウナリゾート＆スパ BlueOcean」のエントランス

映像・光・音・水が融合

館内に広がる海中ホール

噴水ショーのイメージ

塩サウナ

没入サウナ

共通サウナ

個室サウナ

森林岩盤浴

雲海岩盤浴

光の階段

壁面でのプロジェクションマッピング上映イメージ

ビーチラウンジ

アジアンビレッジ

多国籍ビュッフェレストランのオープンも予定

H＆Tホールディングスは7月6日に、滝や噴水ショー、雲海演出、プロジェクションマッピングなどを取り入れた体験型サウナリゾート「サウナリゾート＆スパ BlueOcean」（神奈川県横浜市）をオープンした。「サウナリゾート＆スパ BlueOcean」は、館内に海の中に迷い込んだような幻想的な海中ホールが広がり、雲に包まれる雲海岩盤浴、南国のビーチを備え、キャンプやアジアンリゾートへの旅を疑似体験できるほか、夜には光・水・音楽が融合する噴水ショーが始まる、新たな温浴体験を提案するサウナ施設。「BlueOcean」を象徴するエンターテインメントの1つである、夜に開催される噴水ショーでは、音楽が流れ始めると噴水がリズムに合わせて次々と表情を変え、プロジェクションマッピングによる大輪の花火が夜空を彩り、水と光が一体となった幻想的な空間が広がる。エンターテインメントだけでなく、サウナそのものにもこだわっており、男性用としては高温サウナ（105～110℃）、没入サウナ（75℃前後）、オートロウリュウサウナ（85℃前後）の、3種類を完備している。水風呂は16℃と8℃の2種類を用意し、刺激を求めるサウナマニアにも対応するほか、水面に映像が広がるプロジェクションマッピング水風呂、女性用の塩サウナ、プライベートな個室サウナ、男女共用エリアのフィンランド式大サウナも備える。また、スタッフによるロウリュウイベントも開催される。さらに館内には、それぞれ異なるアロマをテーマにした3室の岩盤浴とともに、ナノミスト技術で幻想的な雲海を生み出す「雲海岩盤浴」を用意する。雲海岩盤浴の室内には、雲の中にいるような光景が広がり、非常に細かなナノミストと光の演出が融合することで、一般的な岩盤浴とは異なる非日常の世界が生み出される。微細なミストに包まれつつ、身体をゆっくりと温められ、幻想的な空間でくつろげる。館内にはほかにも、幻想的な「光の階段」、暗闇の中に鮮やかな世界が浮かび上がる「ブラックライトアート」を備え、毎時0分と30分には館内の壁面にてプロジェクションマッピングを上映する。また、空の旅を疑似体験する「Flightルーム」、南国の海辺を再現した「ビーチラウンジ」、都会でキャンプ気分を味わえる「キャンプビレッジ」、アジアのリゾートを旅しているかのような「アジアンビレッジ」も用意している。あわせて、リラクゼーションと本格的なエステメニューを提供するとともに、漫画約1万5000冊、個室ボックス、リクライナーなども用意しているため、短時間から1日を通した滞在まで、さまざまなスタイルに対応する。8月には、タイ、ベトナム、バリ、ハワイ、沖縄をテーマにした多国籍ビュッフェレストランのオープンも予定している。そのほか、芸能プロダクションとのネットワークを活かして、アーティストによるライブやショーといったリアルなエンターテインメントも展開していく。24時間営業で、定休日はなし。15歳以上の税別の入館料金は、平日が1750円、特定日と土日祝は2050円。