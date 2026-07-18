2026.7.18 13:00暮らしにプラス
エアコン「エオリア」のマザー工場を公開！10年使うための厳しい試験でパナソニック・クオリティーを実現
パナソニック HVAC＆CCは6月下旬、家庭用ルームエアコン「エオリア」のマザー工場である滋賀・草津工場の一部を報道陣に公開した。2030年に50％の自動化を目指す中、25年度は25％の進捗。23年6月は5～10％だったというから、2年で大幅に進んだ。写真ギャラリー
常務執行役員でエアコン事業部の西暢彦事業部長は、提供する価値として「品質への取り組み」と「独自技術」「IoTテクノロジー」の三つを掲げる。特に品質では「10年使うものだから、徹底してこだわっている」と強調する。
防水や耐久試験、無響音質試験、コンプレッサー試験による快適性、猛暑や強い日射、極寒環境での運転試験、砂塵耐久やホコリ耐久、豪雨や防風、落雷、長時間運転など、1000を超える品質試験を実施している。今回、その一部を公開した。
独自技術では、空間の清潔を実現するナノイーXを紹介。IoTテクノロジーでは、国内外のアプリとエアコンをクラウドサービスで連携し、エアコン本体からさまざまなログデータを収集し、エアコンのライフサイクルコストの削減を実現しているという。
「エオリアのログデータから得た運転状況をみると、夏場のリビングで24時間エアコンを運転している方は25年に22.7％まで増えており、ルームエアコンが生活必需品になっている」と、24時間つけっぱなしで使っているユーザーが増えている点に着目する。
冷房の長時間運転で課題になるのが、いかに負荷が低い運転時の省エネ性能を上げるかになる。
「運転開始時はしっかりと出力を上げて温度を下げるが、室温が安定した後は、室温を維持する運転に移行する。このとき、出力をしっかりと落とさないと、オン・オフを繰り返す、電力ロスの多い運転になる」と説明する。
ユーザーのログデータからとった冷房運転分布イメージでは、必要なパワーが30％以下の中・低負荷運転時が、全体の65％の構成比を占めていることがわかる。つまり、室温をキープするための中・低負荷運転時の省エネ性能を高めることが、重要なポイントになるのだ。
パナソニックの独自技術「エコロータリー コンプレッサー」は、まさに低速回転時の省エネ性能を高めるデバイスである。
室外機に内蔵するロータリー コンプレッサーで冷媒を圧縮する際、一般的なコンプレッサーはベーンと呼ばれる仕切り板をバネで押している。そのため、低速回転時にベーンとピストンのすき間から圧縮冷媒がわずかに漏れる。
エコロータリー コンプレッサーはベーンとピストンをはめ合う構造（アセンブルベーン方式）にしたことで、低速でゆっくり回転しているときも圧縮した冷媒が漏れにくい。冷房運転時の最小出力を、約40％低減することに成功した。
「安定運転時に最小の出力でしっかりと抑えることができるので、オン・オフによる電力ロスが発生せず、トロトロと運転することができる」と山本部長は表現する。
エコロータリー コンプレッサーを搭載する機種は、LX／X／XS／HXシリーズである。今後、2027年に省エネトップランナー基準が変更され、基準達成モデルを増やすときも、このエコロータリー コンプレッサーがキーデバイスになるだろう。どこまで下位モデルに搭載していけるかがカギを握る。
無響室はエアコンから出る騒音を可視化し、騒音がどこから出ているのかまで特定できる。静かさを表す指標である「暗騒音値」が5.0dB（A）で世界トップだという。通常は約18dB（A）というから、かなりの高性能だ。
室内機用と室外機用と同じ構成で、床、天井、壁の四方を吸音材で囲っている。試験室ではエアコンの弱モードの運転をしていたが、運転音はほとんど聞こえなかった。しかし運転を止めると、さらに静けさが深まった。
住環境試験室では、部屋の冷え方や暖まり方を評価する。幅4.5×奥行き7.2×高さ2.5mの空間に、温度と風速を測るセンサーを等間隔で張り巡らしている。センサーの計測設置個所は室内温度で567点、風速で60点ある。温度や風速分布を広範囲で可視化し、その変化をリアルタイムで3D表示する。
部屋のサイズや間取りは、L字や2部屋などに設定できる。床にある白いラインに沿って壁を設置する形なので、自由度は高い。住宅のタイプも、昭和や平成の一般住宅から、令和の最新のZEH住宅の空調快適性を評価できる。
見学した試験室は、高性能住宅を想定したもの。日中から夜間の外気温の推移を再現できる。温度は-30℃～55℃の調整が可能だ。また、換気負荷や熱負荷も、時間的な変化を計測できる。さらに、除湿や霜取り運転時のドレン水も計測できる。見学では、夏場を想定した外気温35℃の設定だった。
熱交換器の材料は、銅管のヘアピン、端を抑えるエンドプレート、ヘアピン同士をつなぐリターンヘッド、ヘアピンを固定するアルミフィンプレートがある。
機種にもよるが1台で約600枚のアルミフィンを積載し、銅管をつなげて熱交換器をつくる。拡管機では、熱交換器をセットしてスタートすると、先端に鋼球がついた鉄の棒が配管に入っていく。鋼球が配管を広げながらアルミフィンと密着させていく。
次にパナソニックの独自技術である「ホコリレスコーティング」と自動洗浄。熱交換器の表面（アルミフィン切断面）に特殊なコーティングを施してつるつるにし、運転中に自然発生する水で、カビの栄養源となるホコリを洗い流す機能だ。
室内機を組み立てる製造ラインは三つあり、1ライン当たり1日850台を生産する。1ラインに約80人を配置。そのうち社員は約1割で、ブロックごとのリーダーの役割を担っている。3ラインあわせて日産2550台だが、改善を重ねることで3000台も可能だという。
海外の工場のように1本のラインですべての組み立て工程を行うことはできず、どうしても途中で折り返したりする必要が生じる。限られたスペースで面積生産性を上げるため、ラインが変わるところではAMRなどを使うなど工夫している。
熱交換器のロウ付け工程は、作業員が携わる。技能によりSランク、Aランク、Bランクに分かれる。最上位のSランクは、アルミと銅の両方のロウ付けができる人。Aランクが銅のロウ付け、その下がBランクとなる。3カ月に1回、習熟テストをしながら技能レベルを確認する。
検査工程では、AIを使ったロボットで外観の傷や樹脂の色むらなどを検査する。以前は人による目視や五感に頼った検査だった。
最後の製造検査は、1台当たり5分かけて人が最終チェックして梱包工程に流れていく。リモコンや取扱説明書などの付属品を入れる梱包工程は、まだ人手のかかるラインで、自動化する余地が残されているという。
草津工場の自動化は、2030年に50％の目標を掲げる。2年前は5～10％程度だったのを、25年度に25％まで引き上げた。順次自動化を進めている新しいラインで得た成功モデルを、他のラインでも展開していけば目標達成は可能とみている。
また、面積生産性でいうと1.8倍まで改善したという。今後は立体的な空間を有効活用することも視野に、さらに生産性を高めていく。（BCN・細田 立圭志）
1000を超える厳しい品質試験パナソニック HVAC＆CCは家庭用エアコン「エオリア」のほか、空気質関連製品、エコキュートなど水関連製品、空調デバイス、冷凍機などの開発から製造、販売、施工、サービスを一気通貫で手掛ける。
常務執行役員でエアコン事業部の西暢彦事業部長は、提供する価値として「品質への取り組み」と「独自技術」「IoTテクノロジー」の三つを掲げる。特に品質では「10年使うものだから、徹底してこだわっている」と強調する。
防水や耐久試験、無響音質試験、コンプレッサー試験による快適性、猛暑や強い日射、極寒環境での運転試験、砂塵耐久やホコリ耐久、豪雨や防風、落雷、長時間運転など、1000を超える品質試験を実施している。今回、その一部を公開した。
独自技術では、空間の清潔を実現するナノイーXを紹介。IoTテクノロジーでは、国内外のアプリとエアコンをクラウドサービスで連携し、エアコン本体からさまざまなログデータを収集し、エアコンのライフサイクルコストの削減を実現しているという。
省エネのコア技術「エコロータリー コンプレッサー」エアコン事業部 事業企画センター 商品企画部の山本弘志部長は、エアコンを取り巻くトレンドに触れた。
「エオリアのログデータから得た運転状況をみると、夏場のリビングで24時間エアコンを運転している方は25年に22.7％まで増えており、ルームエアコンが生活必需品になっている」と、24時間つけっぱなしで使っているユーザーが増えている点に着目する。
冷房の長時間運転で課題になるのが、いかに負荷が低い運転時の省エネ性能を上げるかになる。
「運転開始時はしっかりと出力を上げて温度を下げるが、室温が安定した後は、室温を維持する運転に移行する。このとき、出力をしっかりと落とさないと、オン・オフを繰り返す、電力ロスの多い運転になる」と説明する。
ユーザーのログデータからとった冷房運転分布イメージでは、必要なパワーが30％以下の中・低負荷運転時が、全体の65％の構成比を占めていることがわかる。つまり、室温をキープするための中・低負荷運転時の省エネ性能を高めることが、重要なポイントになるのだ。
パナソニックの独自技術「エコロータリー コンプレッサー」は、まさに低速回転時の省エネ性能を高めるデバイスである。
室外機に内蔵するロータリー コンプレッサーで冷媒を圧縮する際、一般的なコンプレッサーはベーンと呼ばれる仕切り板をバネで押している。そのため、低速回転時にベーンとピストンのすき間から圧縮冷媒がわずかに漏れる。
エコロータリー コンプレッサーはベーンとピストンをはめ合う構造（アセンブルベーン方式）にしたことで、低速でゆっくり回転しているときも圧縮した冷媒が漏れにくい。冷房運転時の最小出力を、約40％低減することに成功した。
「安定運転時に最小の出力でしっかりと抑えることができるので、オン・オフによる電力ロスが発生せず、トロトロと運転することができる」と山本部長は表現する。
エコロータリー コンプレッサーを搭載する機種は、LX／X／XS／HXシリーズである。今後、2027年に省エネトップランナー基準が変更され、基準達成モデルを増やすときも、このエコロータリー コンプレッサーがキーデバイスになるだろう。どこまで下位モデルに搭載していけるかがカギを握る。
高品質を保つ無響室と住環境試験室ここからは公開された草津工場（C22棟）の試験室や製造ラインをみていこう。まず1階にある自然冷媒（R290）の新しい性能評価に対応した試験室だ。落差や落下、振動、傾斜衝撃、制御実験、EMC（電気的なノイズ）、大能力（フルパワー時の冷暖房能力）、無響室、新性能評価エミュレーター、住環境の試験が行える。見学できたのは、無響室と住環境試験室だ。
無響室はエアコンから出る騒音を可視化し、騒音がどこから出ているのかまで特定できる。静かさを表す指標である「暗騒音値」が5.0dB（A）で世界トップだという。通常は約18dB（A）というから、かなりの高性能だ。
室内機用と室外機用と同じ構成で、床、天井、壁の四方を吸音材で囲っている。試験室ではエアコンの弱モードの運転をしていたが、運転音はほとんど聞こえなかった。しかし運転を止めると、さらに静けさが深まった。
住環境試験室では、部屋の冷え方や暖まり方を評価する。幅4.5×奥行き7.2×高さ2.5mの空間に、温度と風速を測るセンサーを等間隔で張り巡らしている。センサーの計測設置個所は室内温度で567点、風速で60点ある。温度や風速分布を広範囲で可視化し、その変化をリアルタイムで3D表示する。
部屋のサイズや間取りは、L字や2部屋などに設定できる。床にある白いラインに沿って壁を設置する形なので、自由度は高い。住宅のタイプも、昭和や平成の一般住宅から、令和の最新のZEH住宅の空調快適性を評価できる。
見学した試験室は、高性能住宅を想定したもの。日中から夜間の外気温の推移を再現できる。温度は-30℃～55℃の調整が可能だ。また、換気負荷や熱負荷も、時間的な変化を計測できる。さらに、除湿や霜取り運転時のドレン水も計測できる。見学では、夏場を想定した外気温35℃の設定だった。
エアコンの心臓部である熱交換器の製造ライン次に工場内の製造ラインをみていこう。エアコンの心臓部である熱交換器の製造工程は、拡管、乾燥、ベンド挿入、ロウ付け、EVAカット、防汚まであり、各工程で搬送やマテハン、治具セットなどを自動化した。作業員4人の削減につながったという。
熱交換器の材料は、銅管のヘアピン、端を抑えるエンドプレート、ヘアピン同士をつなぐリターンヘッド、ヘアピンを固定するアルミフィンプレートがある。
機種にもよるが1台で約600枚のアルミフィンを積載し、銅管をつなげて熱交換器をつくる。拡管機では、熱交換器をセットしてスタートすると、先端に鋼球がついた鉄の棒が配管に入っていく。鋼球が配管を広げながらアルミフィンと密着させていく。
次にパナソニックの独自技術である「ホコリレスコーティング」と自動洗浄。熱交換器の表面（アルミフィン切断面）に特殊なコーティングを施してつるつるにし、運転中に自然発生する水で、カビの栄養源となるホコリを洗い流す機能だ。
1日3000台の生産も可能なお、本体の組み立てに使う部品などは、ベルトコンベアで自動搬送される。以前は作業員が1日2万～3万歩もかけて運んでいた部品供給を、AMR（自律走行搬送ロボット）などによる自動搬送に置き換え、効率化を図っている。
室内機を組み立てる製造ラインは三つあり、1ライン当たり1日850台を生産する。1ラインに約80人を配置。そのうち社員は約1割で、ブロックごとのリーダーの役割を担っている。3ラインあわせて日産2550台だが、改善を重ねることで3000台も可能だという。
海外の工場のように1本のラインですべての組み立て工程を行うことはできず、どうしても途中で折り返したりする必要が生じる。限られたスペースで面積生産性を上げるため、ラインが変わるところではAMRなどを使うなど工夫している。
熱交換器のロウ付け工程は、作業員が携わる。技能によりSランク、Aランク、Bランクに分かれる。最上位のSランクは、アルミと銅の両方のロウ付けができる人。Aランクが銅のロウ付け、その下がBランクとなる。3カ月に1回、習熟テストをしながら技能レベルを確認する。
検査工程では、AIを使ったロボットで外観の傷や樹脂の色むらなどを検査する。以前は人による目視や五感に頼った検査だった。
最後の製造検査は、1台当たり5分かけて人が最終チェックして梱包工程に流れていく。リモコンや取扱説明書などの付属品を入れる梱包工程は、まだ人手のかかるラインで、自動化する余地が残されているという。
草津工場の自動化は、2030年に50％の目標を掲げる。2年前は5～10％程度だったのを、25年度に25％まで引き上げた。順次自動化を進めている新しいラインで得た成功モデルを、他のラインでも展開していけば目標達成は可能とみている。
また、面積生産性でいうと1.8倍まで改善したという。今後は立体的な空間を有効活用することも視野に、さらに生産性を高めていく。（BCN・細田 立圭志）
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