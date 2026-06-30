猪苗代観光協会、独自の「宿泊予約サイト」を新設

1人につき30％・最大5000円割り引くキャンペーン開始

猪苗代観光協会は、観光客の利便性向上と町内宿泊施設への送客促進、地域経済の持続的な発展（観光DXの推進）を目的として、公式ホームページ内に独自の「宿泊予約サイト」（地域OTA）を開設した。これにあわせ、夏の観光・宿泊需要を強力に喚起するため、公式予約サイトからの予約限定で、1人につき30％割引（最大5000円）となる「いなわしろ宿泊割！」キャンペーンを開始した。猪苗代湖や磐梯山、温泉などの豊かな自然に囲まれた当地域で、夏ならではのアクティビティをお得に体験できる絶好の機会を提供し、地域の活性化を図る。近年、観光業界では大手OTAへの手数料負担や、地域独自の魅力が埋もれてしまうことが課題となっている。そこで猪苗代観光協会では、公式HPを単なる「情報発信の場」から「直接予約ができる場」へとアップデート（観光DX）した。これにより、中間コストを削減して地域に還元するとともに、今後は猪苗代ならではの「宿泊＋アクティビティ」といった独自プランの販売も視野に入れ、リピーター獲得と地域経済の活性化を目指していく。新たに開設した「宿泊予約サイト」では、大手予約サイト（OTA）に依存しない独自の予約システムを導入。地方創生の取り組みとして、手数料を地域内で循環させ、持続可能な観光地づくりを推進する。「いなわしろ宿泊割！」キャンペーンを利用することで、家族4人なら最大2万円引きとなり、物価高が続く今だからこそ嬉しい高いお得感と話題性を提供する。また、猪苗代湖でのウォーターアクティビティや山の上での涼しい体験など、今夏のトレンドである「避暑・リフレッシュ」をテーマに、都市部からの誘客を目指す。割引キャンペーンの宿泊対象期間は、7月1日から8月20日チェックアウトまで（除外日8月8～16日※お盆期間）。販売期間は8月19日まで。クーポンコードは「INAWARI2026-1」（予約時に入力）。